رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة

رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات كلية التجارة

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، بحضور الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد الكلية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واطمئن رئيس الجامعة، على توفير مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر، حيث أعدت الكليات الجداول والقاعات بما يتلاءم مع مصلحة الطلاب، مشددًا على تواجد أستاذ المادة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية

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