يبحث عشاق كرة القدم على محركات البحث بموقع " جوجل" بالمملكة العربية السعودية، عن موعد كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة 2023، عقب تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب فريق مانشستر سيتي، على نظيره إنتر ميلان، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب أتاتورك بإسطنبول.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

وكان قد نجح فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في حصد لقب دوري أبطال أوقيانوسي، عقب تغلبه على نظيره سوفا من دولة فيجي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليحسم أولي مقاعد كأس العالم للأندية 2023.

كما توج فريق أوكلاند سيتي، بلقب دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على الهلال السعودي، بنتيجة هدفين مقابل هدف بمجموع المبارتين؛ ليحسم تأهله لكأس العالم للأندية.

فيما جاء فريق كلوب ليون المكسيكي، ثالث المتأهلين إلى كأس العالم للأندية، بعدما توج بطلاً لقارة أمريكا الشمالية، بعد التغلب على لوس أنجلوس الأمريكي بثلاثة هداف مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم اتحاد جدة، البطاقة الرابعة للفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية، باعتباره الفريق المستضيف للبطولة وبطل الدوري السعودي.

موعد كأس العالم للأندية 2023

وفق فيما جاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فأنه من المقرر، تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من نفس الشهر في العام الجاري 2023.