إزالة 31 حالة تعد بالقصاصين بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، اليوم الأحد، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٩ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة بمساحة ٤٩٨ متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء

وتم إزالة 13 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الري على مساحة3638 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء، هذا إلى جانب إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة على مساحة 9 قراريط و8 أسهم، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه بشارة، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.