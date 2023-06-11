المركزي المصري: التضخم الأساسي يقفز إلى 40.3%

كشفت بيانات البنك المركزي المصري خلال، اليوم الأحد 11 يونيو، بأن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر ارتفع وفقا لمؤشراته إلى مستوى نحو 40.3% في مايو من 38.6% في إبريل.

البنك المركزي المصري

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بأن معدل التضخم ارتفع بنسبة بلغت 2.8% على أساس شهري في مايو من 1.7% في إبريل.

كانت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ليصل إلى نحو 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل.

وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين البالغة 31.4% وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي تم تسجيله في يوليو 2017 عند 32.9%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن إلى مستوى نسبته 2.7% مقابل نحو 1.7% في شهر أبريل الماضي.

مؤشر المواد الغذائية والمشروبات

مؤشر المواد الغذائية والمشروبات

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع مؤشر المواد الغذائية والمشروبات والذي نما بنسبة بلغت نحو 4.7% على أساس شهري مقارنة مع نحو 2.2% في أبريل.

قال البنك المركزي المصري، إن مصر حصلت على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا، بنهاية العام الماضي 2022.

ودائع من دول عربية بـ1.7 مليار دولار

ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي أصدره البنك المركزي اليوم، فقد وصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي إلى 4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.

وذكر تقرير البنك المركزي المصري أن الودائع قصيرة الأجل من دول عربية لدى البنك المركزي المصري، سجلت 14.9 مليار دولار مقارنة مع 13.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، فيما استقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية عند 15 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وباعت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 554.1 مليون دولار بعائد 5.1% سنويا، بعد أن قبلت 18عرضا تستحق في 4 يونيو 2024، من إجمالي نحو 21 عرضا بفائدة وصلت إلى 6%.