دعوى سحب السوبر من النادي الأهلي .. 26 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن عضو بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون لجلسة 26 أغسطس المقبل.

تفاصيل سحب لقب السوبر من النادي الأهلي

وأوضح مقدم الدعوى بصفته وكيلا عن عضو نادي الزمالك؛ أن النادي الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصمًا فيها وزير الشباب وآخرين، بطلب إبطال تعيين ، وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان كافة قراراتها ، وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وقد أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا، بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.

تأجيل محاكمة متهم في أحداث مجلس الدولة

كما اجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، إعادة محاكمة المتهم عمرو عربي عبد الستار الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء، وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة الي جلسة 9 يوليو للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي ، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة ، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وفي امر قرار الأتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

تحقيقات النيابة العامة

وأضافت التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات ، باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

ومن ضمن اعترافات بعض المتهمين لقائهم عناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.