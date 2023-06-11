وكيل تعليم دمياط: إنتهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

اكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل التربية والتعليم بدميـاط الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣م، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها اللجان وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات التي ستنطلق بداية من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أكدت علي توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة كما وجهت إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.

وأشار عبد الرؤوف، إلى أنه يؤدى هذا العام ٦١٣٨ طالب وطالبة شعبة علمي علوم و٢٣٦٨ طالب وطالبة شعبة علمي رياضة و٤٥٤٤ طالب وطالبة الشعبة الأدبية بإجمالي ١٣٠٥١ طالب وطالبة داخل ٤٠ لجنة امتحانية مؤكدا أنه تم تجهيز ٣٠ استراحة سيقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين من تجهيزات ودورات المياه بغرض توفير إقامة كريمة للمنتدبين، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة الموقف أولًا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها وخلال أداء الطلاب للامتحانات بالاضافة الي استقبال أية شكاوى بشأن سير العملية الإمتحانية.