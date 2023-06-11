‎جينيكس تطلق أكاديمية جينفاكس لصناعة اللقاحات

أعلنت شركة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الشراء الموحد لإنشاء أكاديمية جينفاكس، بهدف إعداد الكوادر الطبية والعلمية من الشباب وصقل مهاراتهم للنهوض بصناعة اللقاحات في مصر، لتمثل جينفاكس أول منظومة تصنيعية وأكاديمية علمية متكاملة.

‎تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، وشهد مراسم توقيع اتفاقية التعاون كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين- مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتورة نيبال دهبة، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات، ووقع البروتوكول الوزير اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد والاستاذ ادم الضبع رئيس مجلس إدارة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات.

‎يهدف بروتوكول التعاون إلى دفع الجهود المصرية الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والبحثي لجميع العاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي وجميع الأنشطة المتعلقة بها، خاصة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية، وكذلك العمل على إعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى وتأهيلهم لسوق العمل وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة مستجداته لتحقيق ميزة تنافسية في هذا المجال وتحقيق رؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية.

‎وبموجب بروتوكول التعاون ستتكفل أكاديمية جينفاكس بإيفاد ما بين 200 – 300 مرشحاً للخارج لتلقي أحدث الدورات والبرامج التدريبية في أكبر الجامعات والمنظمات المتخصصة في تعليم وتطوير صناعة اللقاحات، ونقل هذه الخبرات العالمية إلى طلاب الجامعات المصرية، والأطباء العاملين في مجال الصناعات الدوائية بالقطاعين الحكومي والخاص، وإعداد فريق طبي متخصص في صناعة اللقاحات.

‎أعربت الدكتورة نيبال دهبة، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جينيكس المالكة للصرح العلمى الصناعى جينفاكس عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الشراء الموحد.

قالت: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة جدا ستساهم في إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً من خلال اللقاحات، لذلك كان بناء أكاديمية ومنظومة علمية متكاملة تخدم شتي التخصصات التي لا تزال تحتاج إلى وجود متخصصين علميين بمصر كان أمراً حاسماً لابد منه".

أشارت إلى أن شركة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات تستثمر نحو مائة وخمسون مليون دولار أمريكي في إنشاء أكاديمية جينفاكس ومصنع للـمـسـتحـضـرات الحيـوية واللقـاحات، وهو ما يمثل ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في أهم المشروعات الحيوية التي تساهم في وضع مصر ضمن قائمة الدول المصدرة لمنتجات حيوية تمس الأمن القومي كاللقاحات، حيث تهدف الأكاديمية إلى تكوين منظومة تدريبية وتصنيعية على نهج متكامل، وخلق جيل جديد من العلماء وتدريب كوادر طبية وعلمية من خلال تقديم برامج تدريبية متكاملة في مجال إنتاج اللقاحات".