أسترازينيكا تدعم مرضى السرطان في أفريقيا بأنظمة صحية مستدامة

أعلنت أسترازينيكا عن استمرارية برنامجها على الصعيد الأفريقي "التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا" Act on Cancer Care Africa، خلال جلسة نقاشية شارك فيها الأستاذ د.محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، اللواء د. بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى، د. محمد عبدالله، أستاذ علم الأورام بجامعة القاهرة د.محمد عبد العزيز، رئيس قسم مكافحة الأمراض والوقاية (Africa CDC)، د.هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس ورئيس المبادرات الرئاسية لصحة المرأة ورئيس مركز الأبحاث (MASRI) ود.نرمين مصطفى دكتورة علاج الأورام بجامعة عين شمس.

بدأت المحادثات حول هذا البرنامج فى المؤتمر الطبي الأفريقي الأول والذي يساعد في تسريع مكافحة السرطان في أفريقيا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إلى جانب إجراء احدث الفحوصات والتشخيصات الطبية لنحو مليون شخص يعانون من مختلف أنواع السرطان، بالإضافة إلى تدريب حوالي 4000 أخصائي رعاية صحية في مصر، لتوفير منصة تتيح لكافة الشركاء التعاون في وضع حلول فعّالة لمكافحة مرض السرطان، وسدّ كافة الفجوات في النهج المتبع حالياً في رعاية المرضى بدءاً من التشخيص حتى العلاج وما بعده.

مرض الكلى المزمن CKD

كما قامت شركة أسترازينيكا بتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية فى حضور د. أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية ، بهدف تسليط الضوء على عبء أمراض الكلى المزمنة والتركيز على توجيه السياسات نحو التشخيص المبكر. ومن خلال هذه الشراكة تحت شعار "مبادرة كلى"، نستهدف إجراء 200,000 فحص والكشف المبكر عن أمراض الكلى المزمنة، وتوعية المرضى والمجتمع، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبي لهيئة الرعاية الصحية المصرية.

كما نظمت أسترازينيكا ندوة عن مرض الكلى المزمن CKD، شارك فيها د. محمد العقاد، رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية المصرية، و د. هاني حافظ، استاذ أمراض الكلى بجامعة قصر العيني ورئيس AFRAN - الجمعية الافريقية لأمراض الكلى و د.رضوي امام، مدير ادارة المبادرات الصحية في هيئة الرعاية الصحية، د.جلوريا أشونتانتانغ، عميد كلية العلوم الصحية و الرئيس السابق للجمعية الافريقيا AFRAN، د.فيصل جراية، السكرتير العام للجمعية الأفريقية AFRAN وأستاذ الكلى بصفاقس التونس و د. شريف وجية، رئيس القطاع الطبى فى أسترازينيكا مصر ود.شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الصيدلية و الدواء.

ناقشت الندوة، ما يجب أن تتخذه الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية من تدابير عاجلة لتحسين نتائج المرضى، بما في ذلك حملات التوعية؛ وزيادة الفرز وتنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية القائمة على الأدلة المتعلقة بمرض الكلى المزمن، حيث يؤدي نقص الوعي بمرض الكلى المزمن (CKD) وعوامل الخطر المرتبطة به إلى عدم دقة تشخيص الحالة، وتهدد فرص الحياة وسبل معالجتها.

قالت الدكتورة بيلين إنجيسو الرئيس الإقليمي لشركة أسترازينيكا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "في أسترازينيكا نحن ملتزمون بتوفير أحدث الرعاية الصحية بشكل عادل للجميع، مشيرة إلى أنه من خلال برنامجنا الرائد لرعاية مرضى السرطان في إفريقيا Act on Cancer Care Africa، نهدف إلى معالجة كافة العوائق التي تحول دون رعاية مرضى السرطان في إفريقيا، ودعم الأنظمة الصحية لتكون أكثر سهولة ومرونة واستدامة.

أعرب الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، عن فخره بالمشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي في نسخته الثانية، قائلاً: شركة أسترازينيكا، إحدى أكبر شركات الدواء العالمية، لذلك لابد أن يكون لها تواجد كبير ومؤثر في هذه الأحداث المهمة والمرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الطبي في مصر. مضيفاً، نحن في أسترازينيكا لا ندخر جهداً في دعم ومساندة القطاع الصحي بمصر ودول قارة افريقيا.

قال: "نحرص دائماً على المشاركة الفعالة في كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المنطقة بأكملها"، معبراً عن سعادته بكون شركة استرازينيكا - شريكًا مع السلطات الصحية في مصر، فضلاً عن وجود الشركة الفعال في السوق المصري لأكثر من 5 عقود، مؤكداً أن الشركة تسعى لتوسيع بصمتها المحلية لدعم المرضى المصريين وتقديم حلول مبتكرة لكافة الأمراض.