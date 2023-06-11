أبو الغيط: الاستثمار في المنطقة العربية ضعيف لكن المبادرات الجديدة سيجذب المستثمرين

في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الاستثمار في المنطقة العربية كثيرة وواعدة بسبب امكانياتها، ورغم ذلك ظلّت مستقطبا ضعيفا لرؤوس الأموال الأجنبية الواردة إليها مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، حيث شهدت الأرقام المسجلة تأرجحا بين الصعود والنزول بسبب ما شهدته من أحداث وأزمات.

وعقب ابو الغيط قائلا: بالرغم من هذه المعطيات هناك مؤشرات إيجابية لتجاوز تلك العقبات من خلال خطط تنموية طموحة أطلقتها الدول العربية، كما يتيح التعاون العربي الصيني فرصة ثمينة لاستقطاب التكنولوجيا و رؤوس الأموال والشركات الصينية للاستثمار في دولنا لاسيما في إطار مبادرة "الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية" اللتين أطلقهما الرئيس الصيني السيد شي جينبينغ.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة الثامنة للاستثمارات اللتين تستضيفهما وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية يومي 11 و12 يونيو الجاري في الرياض.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة في افتتاح المؤتمر أشاد فيها بالجهود التي بذلتها المملكة للتحضير للفعالية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تأتي استكمالا للاحتضان الناجح لأول قمة عربية صينية نهاية العام الماضي في الرياض، والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.

وأكد أبو الغيط أن العلاقات العربية الصينية ممتدة عبر التاريخ وضاربة في أعماقه، حيث شكّل التواصل بين الشعبين العربي و الصيني رصيدا من التفاهم والثقة المتبادلة.

وقال المتحدث إن الأمين العام لفت إلى أن آلية مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تعد من أولى الآليات التي أنشئت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، حيث ساهمت بشكل واضح في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والصين.

وأشار الامين العام في هذا الاطار إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية متزايدة خاصة في ظل ما يشهده الوضع الدولي من أحداث سلبية أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام استعرض أيضا بعض جهود الجامعة العربية لتحسين مناخ الاستثمار العربي، منها مشروع الاتفاقية العربية الجديدة لتشجيع حركة رؤوس الأموال التي قدمت وزارة الاستثمار السعودية مساهمة قيمة للانتهاء من إعدادها.

شهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى وحضورا استثنائيا تجاوز 3000 مشارك، كما ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والاستثمار بين رجال الأعمال العرب والصينيين وهو أمر من شأنه رفع تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.

جاءت الفعالية التي تستضيفها المملكة لأول مرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الصيني، تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" ، بهدف تعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية .