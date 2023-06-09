الجامعة العربية تشارك في منتدى أستانا الدولي

يشارك السفير الدكتور حسين الهنداوي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ممثلا للأمين العام أحمد أبو الغيط في منتدى أستانا الدولي السنوي بجمهورية كازاخستان، والذي يعقد تحت شعار "مهمتنا توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية" بمشاركة ممثلي 70 دولة .

وأكد الهنداوي على أهمية الحوار بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى لتعزيز دورها في البحث عن طرق مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مثل المناخ وندرة الغذاء و أمن الطاقة، فضلا عن تنمية علاقات الصداقة والتعاون .

وأوضح السفير حسين الهنداوي إن المنتدى يشكل منصة للحكومات والمنظمات الدولية وكبار المختصين للتشاور وايجاد الحلول لمختلف القضايا الدولية الرئيسية، مشيرًا إلى ان جامعة الدول العربية تنظر باهتمام كبير لبحث قضايا السلام والنظام العالمي، ومستقبل التعددية، وضمان الاستقرار والسلم.