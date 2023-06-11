الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخطف الأنظار بصور حفل زفافها

الشيخة مهرة ابنة
الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

بإطلالة ملائكية نشرت الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صور من حفل زفافها على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، خطفت قلوب الكثيرين.

 

وأقيم حفل زفاف ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يوم 27 مايو بقاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي.

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ونشرت الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صور الزفاف من خلال مشاركتين كانت الأولى عبارة عن 3 صور للعروس في فستانها الأبيض الذي جمع بين الفخامة والبساطة.

الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجها

 والمشاركة الثانية كانت عبارة عن 3  صور جمعت الشيخة مهرة بالشيخ مانع أثناء تقطيع كعكة الزفاف المكونة من 7 أدوار، وهي محاطة بديكور فخم وبالزهور.

 

فستان ابنة محمد بن راشد آل مكتوم

 

وظهرت الشيخة مهرة، بفستان من توقيع EZRA COUTURE، للأزياء الراقية في دبي مع طرحة طويلة من التل المطرز، وأكملت العروس إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة الماسية من شوبارد.

 

من هي الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم ؟

ولدت مهرة آل مكتوم، في 26 أبريل 1994، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ووالدتها هي زيو غريغروياكوس، من اليونان.

الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجها

وأشعل حفل زفافها محركات البحث، مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى إقامته بمركز دبي التجاري العالمي، حيث حلت بالمركز الكثير من المشاهد المبهجة والرائعة، وذلك بعدما تزوجت من ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولد في 15 يوليو 1949، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تولَّى حُكم الإمارة في 4 يناير 2006 خلفًا لأخيه الشيخ مكتوم بن راشد.

 

وُلد الشيخ محمد «الابن الثالث للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم» وترعرع في كنف عائلة آل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي في منزلهم الكائن في الشندغة، وتعلَّم في طفولته فنون الصيد، ورياضة الصيد بالصقور، وأخذ عن والده المهارات الأساسية للفروسية.

 

وتلقَّى مبادئ اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي، والتحق بالتعليم الأساسي في دبي متنقلًا بين مدارسها الابتدائية والثانوية، وأكمل تعليمه العالي في لندن، ثم التحق بكلية مونز العسكرية البريطانية في ألدرشوت، والتي هي اليوم جزء من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

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