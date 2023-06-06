أناقة وفخامة ملكية .. حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم (صور)

احتفلت عائلة آل مكتوم، بحفل زفاف الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم على الشيخة مهرة ابنة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالأمس.

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور الحفل و أناقة الديكورات الخاصة، وإطلالة العروسان الملكية وفخامة تفاصيل الزفاف.

فستان زفاف الشيخة مهرة:

تألقت الشيخة مهرة بفستان مطرز من دار “ازرا كوتور" للازياء الراقية بدبي، وزينت إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة الماسية وطرحه طويلة من التل المطرز.

الشيخة مهرة

ظهر زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، بإطلالة إماراتية عربية تقليدية، بالعباءة والجلباب الأبيض الناصع، وكنار مشغول باللون الذهبي

طاغ على قاعة الفرح اللون الأبيض فى الديكورات وبالزهور البيضاء الجميلة، وزيّنت الطاولات ‏باقات الزهور البيضاء والشموع.

حفل استقبالي للرجال فقط

ومنذ أسبوع تقريبا تمّ الاحتفال بالزفاف الذي تلقى فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، و الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

من هي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد ال مكتوم؟

الشيخة مهرة هي ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من زوجته اليونانية زيو غريغروياكوس وهي من مواليد 26 فبراير 1994، وتعرف بحبها للخيل ولعالم الفروسية، وترجمت ذلك من خلال مشاركتها في المسابقات النسائية حتى لقبت بفارسة الصحراء.

حصلت الشيخة مهرة على شهادة علاقات دوليّة من إحدى الجامعات في العاصمة البريطانية بلندن إلى جانب شهادة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تشارك في فعاليات مثل المعارض وعروض الأزياء وحتى احتفالات توزيع الجوائز، واحتفالات العمل الخيري والاجتماعي حيث تساهم وعلى نحو منظم في قضايا مثل الاستدامة البيئية وتمكين المرأة.