أغرب طريقة لعلاج مرض الربو.. فيديو

تنتشر مجموعة من العلاجات الغريبة في الهند، لكن أغربها على الإطلاق هو تناول السمك الحي اعتقادا بأنه يمكن أن يساعد في علاج الربو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، اصطفاف المئات من الهنود للحصول على سمكة نيئة صغيرة ومتبلة بخلطة سرية من أجل ابتلاعها ظنا بأنها تعالج الربو.

ولا يوجد دليل علمي يؤكد أن بلع السمك الحي يعالج الربو، ومع ذلك، هناك هناك تقليد شعبي في الهند يشير إلى أن تناول السمك يمكن أن يساعد في علاج الربو.

ويتمثل هذا التقليد في بلع قطعة من السمك الحي والملتهب، ويعتقد أن ذلك يساعد في تحفيز الجهاز التنفسي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالربو.

ولكن هذا التقليد ليس مدعوماً بأي دليل علمي، ولا ينصح به من قبل الأطباء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تناول السمك الحي خطيراً لأنه يمكن أن يحتوي على بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات تسبب الأمراض.

وينصح بعدم الاعتماد على هذا التقليد في علاج الربو أو أي حالة صحية أخرى، بدلاً من ذلك، يجب استشارة الطبيب واتباع العلاج الذي يوصفه.

إجراءات وقائية يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بالربو

تجنب التعرض للعوامل المسببة للحساسية مثل الغبار والعفن وحبوب اللقاح والحيوانات الأليفة وغيرها.

استخدام مكيفات الهواء وتنظيفها بانتظام للحد من تراكم الغبار والعفن.

تجنب التدخين وتجنب المكان الذي يتواجد به المدخنون.

الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل منتظم.

الحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل عن طريق استخدام مرطبات الهواء.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب تناول الأطعمة المسببة للحساسية.

الحفاظ على مسافة آمنة من المواد الكيميائية والروائح القوية.

اتباع العلاج الذي يوصفه الطبيب واتباع الخطط الوقائية التي ينصح بها.

أعراض يجب الانتباه لها للتأكد من تشخيص الربو

الصفير الشديد أو الشرير أثناء التنفس.

الشعور بصعوبة في التنفس أو الشهيق.

ضيق في الصدر وإحساس بالضيق.

السعال الجاف الذي يزداد في الليل أو في الصباح الباكر.

تعرق شديد وارتفاع في درجة الحرارة.

الشعور بالتعب والإرهاق.

عدم القدرة على الكلام بسهولة.

تغييرات في النوم، مثل الاستيقاظ في الليل بسبب ضيق التنفس.