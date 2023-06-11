الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

رئيس البرلمان يُهاجم وزير المالية للتأخير عن حضور جلسات البرلمان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تغيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الجلسة العامة اليوم والمخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

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مناقشة الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، قائلا: وزيرة التخطيط اعتذرت عن الحضور بسبب مهمة، بينما تغيب وزير المالية عن أهم واجب له وهو حضور جلسة الموازنة.

وأكد رئيس البرلمان، أن أهم واجب على وزير المالية، هو حضور مناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحسابات الختامية.

من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، مؤكدًا أن وزير المالية كان حريصًا على الحضور، إلا أن لديه ارتباط مع مؤسسة دولية عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: سيكون موجود خلال 10 دقائق.

بينما رد رئيس مجلس النواب، قائلا: كان يجب عليه ترتيب الفيديو كونفرانس في موعد آخر، متابعا: هذه الجلسة مقدسة لكي بيبين للشعب كله بياناته وردوده على الخطة.

وأكد رئيس البرلمان، أن جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في أولوية الأولويات، قائلا: وكان يجب عليه تأجيل الاجتماع.

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