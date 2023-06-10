رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل عضو النواب جيهان البيومي

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،السبت، أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو مجلس النواب الدكتور جيهان مصطفي البيومي ، خلال زيارتها للجامعة لمناقشة رسالة ماجستير في كلية الآداب.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور مني عبد العاطي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، وأعضاء لجنة مناقشة الرسالة والحكم عليها.

و رحب رئيس جامعة كفرالشيخ، بالدكتور جيهان مصطفي البيومي، في رحاب الجامعة ، وقدم شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأعربت الدكتور جيهان البيومي، عن سعادتها بهذا اللقاء، وأشادت بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنية للجامعة وقيادتها كل التوفيق في تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والدولي.