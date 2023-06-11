الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 300 حالة تعد من الموجة الـــ 21 ببنى سويف

ازالة التعديات ببنى
ازالة التعديات ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات،الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم  أمس "إزالة  22حالة تعد  16 حالة على أراض ولايات الري والصرف والطرق و 6 حالات على أرض زراعية  ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 308حالة  163حالة تعد مباني + 145 حالات زراعات  وذلك منذ انطلاق المرحلة  في 27 مايو الماضي وحتى 10 يونيو الجاري.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد  مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي  تستمر  تنفيذها حتى 16 يونيو المقبل  لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها  خلال الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

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الجريدة الورقية