إزالة 300 حالة تعد من الموجة الـــ 21 ببنى سويف
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات،الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس "إزالة 22حالة تعد 16 حالة على أراض ولايات الري والصرف والطرق و 6 حالات على أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 308حالة 163حالة تعد مباني + 145 حالات زراعات وذلك منذ انطلاق المرحلة في 27 مايو الماضي وحتى 10 يونيو الجاري.
وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر تنفيذها حتى 16 يونيو المقبل لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.