ميدو: الأهلي سيفوز بدوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق ومقدم برنامج "الريمونتادا"عن توقعه بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الوداد والأهلي في العاشرة من مساء الغد، في الموقعة التي يستضيفها مركب محمد الخامس بالمغرب.

وشدد ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأهلي سيفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد في مباراة الغد.

كولر: جاهزون لموقعة الوداد

تحدث كولر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت للمباراة المرتقبة، حيث قال:“بالتأكيد جاهزون لموقعة الوداد بشكل مميز للغاية، ولاعبو الأهلي سعداء بالمباراة”.

وأضاف: “الأجواء داخل الملعب ووسط جماهير كبيرة ستكون جيدة، كما أن كرة القدم تُلعب من أجل هذه الأجواء”.

وتابع حديثه في المؤتمر الصحفي للمباراة:"لو لدينا لاعب أخطأ في مباراة الذهاب فالوداد مثلاً لديه خطأين فسجلنا مرتين ولم نتقدم باعتراض على حكم مباراة الذهاب ولكن ما ضايقني أن هناك حكم وVAR ولم يتحدث أحد".

وأكمل: "لديكم علم بقواعد كرة القدم فعندما يمسك لاعب الكرة بيده وهو أخر لاعب في ملعب الخصم وهناك اثنين من المنافس في اتجاه المرمى".

وأختتم مدرب الأهلي تصريحاته:" لدي تمنى بأن تُقام موقعة الوداد والأهلي ضمن أجواء صحية وعادلة وفقا لقواعد الفيفا خاصة بالنسبة للتحكيم”.

جبران: لا نهاب الأهلي

في سياق متصل، قال يحيى جبران، لاعب وسط الوداد المغربي، في المؤتمر الصحفي لمواجهة الوداد والأهلي: " لسنا بحاجة إلى تحفيز أكثر خلال موقعة الأحد، بعد الدعم الغير محدود من اتحاد الكرة المغربي وجماهير الوداد وكل المغاربة خلال الأسبوع الفائت".

وأضاف قائد الوداد تصريحاته: "مواجهة الأهلي تعد تحفيز كبير للفوز ومن ثم تحقيق البطولة، لكي نحصل على لقبنا الرابع، والثاني بشكل متتالي".

وأكمل جبران كلامه:"لاعبو الوداد أقسموا على عدم ترك هذه لقب البطولة يغادر المغرب في مباراة الغد".

وأكد لاعب وسط الوداد أن الأهلي لا يحتاج لبطاقة تعريف ومن يتحدث عنه، فالنادي المصري نادٍ كبير معتاد على التتويج بالبطولات والتواجد في مثل هذه المحطات.

وأكمل: "لا نفكر في الخصم في مباراة الغد، بقدر تفكيرنا فيما يطلب منا تحقيقه، نحترم للأهلي بشكل كبير، لكن في حدود معقولة".

وأختتم جبران تصريحاته:"لا نهاب الأهلي ونجوم الوداد اعتادوا خلال المواسم المنصرمة على أن يظهروا بحجم المواعيد الكبرى، لذلك نملك الثقة دون إفراط في التفاؤل".