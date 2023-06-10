القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريفيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء غد الأحد في اللقاء المرتقب على ستاد المركب محمد الخامس ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والوداد الأحد 11 يونيو

يذاع هذا اللقاء القوي الذي يجمع بين بين بطل مصر والمغرب على قناة بين سبورتس 4، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية.

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تحدث الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية العلاجية بفريق الأهلى على البرنامج الذي يخوضه فريق الأهلى خلال مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد إيهاب علي استشاري التغذية برنامج يتضمن إمداد اللاعبين بفريق الأهلىبالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية قبل لقاء الوداد المغربي، وفقًا للبرنامج سهم في زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

أضاف إلى أن البرنامج بدأ بشكل فعلي منذ مباراة الذهاب، ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التي تساعد على الإسراع بعمليات الاستشفاء والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.

أتم حديثة :" كل لاعب لديه ملف خاص بطبيعة تكوينه، وبناء عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية".

تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي

وفي سياق متصل ،عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم..

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، والجميع لديهم روح معنوية عالية، مشيرا إلى أن الأهلي حقق الفوز في اللقاء الأول، ويملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

وأضاف أن لاعبي الأهلي خاضوا مباريات أمام أعداد ضخمة من الجماهير في دول مختلفة، ويمتلكون خبرات كبيرة، وجماهير الوداد لن تشارك في المباراة لكون بمثابة عبء على لاعبي الأهلي، وإنما الجماهير تشجع وتساند ووجودها يمنح دفعة كبيرة.

وأشار كولر إلى أن أي فريق يعاني من الإصابات، وأن الأخطاء جزء من كرة القدم، وهو ما حدث عند المنافس، وأن تجارب لاعبي الأهلي حاضرة، وسبق لهم خوض مواجهات أصعب بكثير، وفريق الأهلي يملك الخبرات الكثيرة التي تساعده في مواجهة أي موقف.

وقال كولر: «إذا أمسك لاعب الكرة بيده بشكل متعمد، خاصة إذا كان هناك انفراد من لاعبين بشكل مباشر، فذلك يستحق طرد مباشر، ومع ذلك لم يتدخل طاقم التحكيم، ولم يتقدم الأهلي بأي احتجاج رسمي على ذلك».

وأكمل: «عقب المباراة الأولى تحدثت مع اللاعبين وتحدثنا عن اللقاء، وكل ما يمكن تأكيده أننا جاهزون وأن المنافس هو من عليه ضغوط؛ لأننا حققنا الفوز في الذهاب».

وشدد كولر على أن الفريق قدم مباراة قوية في القاهرة وكانت له فرص عديدة وأكثر بكثير مما حصل عليه الوداد.