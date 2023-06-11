وزارة العمل تعقد ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، بشأن تنظيم ندوة توعية بعنوان "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر بالمستشفيات " وذلك بمستشفى الراعي الصالح بشبرا.

و عقد ندوة تثقيفية نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومكتب السيدة زينب حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها بشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية واهميتها فى الحفاظ على الافراد والممتلكات واهمية ذلك فى زيادة الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .

تنظيم ندوة توعية حول إشتراطات السلامة بمستشفى الراعى الصالح

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة تنظيم ندوة توعية حول إشتراطات السلامة بمستشفى الراعى الصالح ، تضمنت عدة محاضرات عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى قطاع المستشفيات ، وأنواع المخاطر التي يتعرض لها العمال فى المستشفيات من مخاطر كيميائية وفيزيائية وميكانيكية وسلبية ، وقد تم توعية العاملين الحاضرين الندوة بمدى اهمية الالتزام بارتداء مهمات الوقاية للحفاظ علي سلامتهم فى مكان العمل ، كما تضمنت محاضرة حول مخاطر اوعية الضغط وكيفيه الصيانة لها وإدارة مخاطرها بالمستشفى،ومحاضرة عن الحفاظ علي البيئة الامنة والتعاون بين اقسام المنشأه المختلفة .وجرى توجيه الشكر لجميع القائمين علي الندوة من إدارة المستشفى والعاملين بحضور كل من الدكتور ايمن عياد مدير المستشفى ، والعميد عادل العشيري مدير عام شئون المناطق .

ندوات توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية

وفى نفس السياق أضاف مدير المديرية: تنظيم ندوة اخرى حول مفهوم السلامة والصحة المهنية واهميتها بشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى ، شملت محاضرات تناولت خطط الطوارئ والاحتياطات الواجب توافرها للحد من الحوادث والوقاية منها ، وكيفية الوقاية من المخاطر الضارة ، والاهتمام بخطوط الحريق ، وتدريب العاملين على استخدام أجهزة الوقاية ، كما قامت الشركة باختبار عملى على خطة الاخلاء بطرق منظمة فى حالة حدوث زلازل او كوارث غير متوقعة .. وفى نهاية الندوة سلمت الشركة شهادات تقدير للعاملين المشاركين فى نظام السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة تقديراً لدورهم البارز فى تطبيق الاشتراطات .