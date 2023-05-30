القوى العاملة تُكرم المُتميزين من فريق العمل المُشرف على موازنة البرامج والآداء

كَرّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والآداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022، وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفاؤها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والآداء بوزارة المالية، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها .

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير، لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، مؤكداً حرص وزارة القـوي العاملة على إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ موازنة البرامـج و الأداء ٢٠٢٢/٢٠٢١، والتأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى،ومعلومات سوق العمل والتشغيل ، وبرنامج رعاية القوى العاملة ، وبرنامج السلامة والصحة المهنية،وبرنامج العلاقات الخارجية ، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويذكر أن فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامي عن موازنة البرامج والآداء للعام المالى 2021 -2022 ، مجمع لوزارة القوى العاملة وجهاتها التابعة، موضحين فيه البرامج والإعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الآداء بها، كما يعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة، وفقًا لأهداف التنميـة المستــدامـة ورؤيـــة (مصر٢٠٣٠ )، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب ، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والآداء للوزارة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ اسـتهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق ومراقبة فاعلية الآداء وتحقيق أكبر اسـتفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالي تحسـين مسـتوي الأداء للـوزارة ، حيث تم تحديد المسـئوليات في ضـوء الاختصاصات المقررة ، كمـا رسـخت العمـل بروح الفريـق الواحد، وضمان التنفيـذ الفعلي للبرامـج على أر ض الواقع، بما سـاهم في تحقيق الأهداف المنشـودة التي ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشـرات أداء دقيقة .

وكان وزير القوى العاملة، قد مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء السابق حسن حمدان سلامة تقديرا لتفانيه وإخلاصة في فترة عمله بالمديرية خاصة أنه تولى المهمة في فترة صعبة بمحافظة شمال سيناء وأدى دوره على أكمل وجه في فترة الحرب على الإرهاب التي شهدتها المحافظة وفقد نجله شهيدا بتلك الفترة.