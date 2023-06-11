ميدو يوجه رسالة لـ مصطفى شوبير ويعلق على تصريحات كولر والشناوي قبل مواجهة الوداد

وجه أحمد حسام ميدو، تحية خاصة لمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، مؤكدا أن تصريحات محمد الشناوي حارس الأهلي وكذلك مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متزنة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لمصطفى شوبير على الشجاعة والصبر والقوة الذي خاض بها لقاء الذهاب ضد الوداد".

أضاف: "أوجه التحية أيضا لمدرب حراس الأهلي الذي جهز مصطفى شوبير بشكل رائع لمواجهة الوداد"

واختتم: "تصريحات مارسيل كولر والشناوي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء اليوم، تصريحات متزنة للغاية خاصة أن الإعلام المغربي يريد التركيز على وجود عقدة بالنسبة للأهلي، ولكن التاريخ لا ينفع في الملعب، أو أي شئ سوى القتال وتنفيذ تعليمات المدرب، والنهائيات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة".

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي ذهابًا.

وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبد المنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني، بينما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملًا، بينما يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل، فيما يرتدي الحارس قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا باللون الأسود.