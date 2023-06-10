بولندا تعلن وصول 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت وصول نحو 31 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 12.5 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 22 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة؛ عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 10.7 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط 12 محاولة هجوم للجيش الأوكراني على محاور زابوريجيا ودونيتسك وجنوب دونيتسك قتل على إثرها نحو 1200 عسكري أوكراني.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت، أن القوات الروسية نجحت في تدمير مخازن أوكرانية للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع بضربة بأسلحة عالية الدقة.

وأضافت أن القوات الروسية نجحت في إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج 29" في مقاطعة زابورجيا، وطائرة حربية من طراز "سو 25" في مقاطعة خيرسون واعتراض صاروخين من طراز "ستار شادو"، و14 قذيفة من طراز هايمرز، وتدمير محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات.

على الجانب الأخر، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 214 ألفا و660 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و909 دبابات و7 آلاف و607 من المركبات المدرعة و3 آلاف و717 من النظم المدفعية و600 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و362 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و299 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و428 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 507 من المعدات الخاصة و3 آلاف و263 طائرة مسيرة وإسقاط 1176 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.