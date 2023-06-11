تركي آل الشيخ يحقق حلم أسرة فتاة العجلة آية حمدي.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب إن برنامجه أجرى تقريرا عن أسرة آية حمدي التي يوصلها والدها إلى الجامعة بدراجته في مشهد مليء بالحب والعطاء، لافتا إلى أن الأسرة نموذج لكفاح الأسرة المصرية

وأضاف أن آية حمدي لديها 4 أخوات، متابعا أنها تمنت أن يحج والديها بيت الله الحرام ولم تتمنى شيئا لنفسها، مضيفا أن أسعار الحج مرتفعة، مشيرا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ تكفل بحج الأسرة بأكملها.

عمرو أديب حج أسرة آية حمدي لفتة جميلة من تركي آل الشيخ

وأشار إلى أن حج الأسرة أقل تقدير لهم، قائلا: "هذه لفتة جميلة من المستشار تركي آل الشيخ الذي حقق هذه الأمنية".

وتابع أديب أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بحج ألف فسلطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى على نفقته.

وأمر استضافة حجاج الأسرى والجرحى الفلسطينيين، يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويحظى الشعب الفلسطيني، باهتمام كبير من المملكة العربية السعودية، متمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهو الأمر الذي استمرت عليه السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده على عنايتهما ودعمهما المتواصل تجاه أسر وذوي الشهداء والجرحى في دولة فلسطين، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” اليوم الأحد.