80% نتيجة الابتدائية الأزهرية و79% الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

في الاسماعيليه

قال الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائيه الأزهرية بلغت 80% فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية 79%.

وأضاف أن نتيجة الشهادة الابتدائية متقدم 2329 تلميذ وتلميذة نجح منهم 1864 تلميذ وتلميذة ومن لهم حق دخول الدور الثانى 465 تلميذ وتلميذة وبلغت النسبة العامة للشهادة الابتدائية على مستوى منطقة الإسماعيلية 80% .

وقال أن عمليات التصحيح وعمليات المراجعة العددية والفنية والرصد فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية. تمت بعناية تامة .

وأكد خالد أحمد الشربينى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية لهذا العام 79,02% وعدد المتقدمين مبصرللامتحان 1947 طالب وطالبة وعدد طالب واحد كفيف اجمالى 1948 طالب وطالبة نجح منهم 1525 طالب وطالب وعدد من لهم حق دخول الدور الثانى 423 طالب وطالبة .