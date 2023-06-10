إيران.. حكاية مصنع مسيرات يهدد بحسم الحرب لصالح روسيا

من وقت لأخر يعود الحديث عن تقديم إيران مساعدات عسكرية لروسيا، في حربها مع أوكرانيا، وعن إدانات دولية لطهران بسبب الانخراط غير المعلن في الصراع.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا أوشكت على الاإنتهاء من إنشاء مصنعًا لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، بمساعدة إيران.

وأشار كيربي، إلى أن المصنع قد يصبح جاهزا للعمل بكامل طاقته بحلول أوائل العام المقبل.

ويعتقد، مسؤولون أمريكيون أن إيران تشحن معدات للمصنع، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، إلى روسيا عبر بحر قزوين.

المساعدات العسكرية الإيرانية

وباعت إيران مئات الطائرات بدون طيار لروسيا، منذ الصيف الماضي، وتستخدمها على نطاق واسع في الحرب في أوكرانيا.

رئيسا إيران وروسيا

وذكرت شبكة CNN، أن جون كيربي أكد استخدام إيران بحر قزوين لنقل الطائرات بدون طيار والرصاص وقذائف الهاون إلى روسيا، وغالبا ما تستخدم سفنا "مظلمة" أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها لإخفاء تحركاتها.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي،: إن روسيا تستخدم الطائرات بدون طيار الإيرانية في الأسابيع الأخيرة لضرب كييف وإرهاب السكان الأوكرانيين ويبدو أن الشراكة العسكرية الروسية الإيرانية تتعمق."

إيران تساعد روسيا في بناء مصنع مسيرات

وأشارت الولايات المتحدة، إلى أن إيران كانت تشحن المواد التي تستخدمها روسيا لبناء مصنعها الخاص للطائرات بدون طيار داخل منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة في روسيا، على بعد حوالي 600 ميل شرق موسكو.

وكشفت واشنطن، عن صورة أقمار صناعية التقطت في 3 أبريل، للموقع المخطط لمصنع تصنيع الطائرات بدون طيار.

وقال كيربي: "الدعم يتدفق في كلا الاتجاهين: من إيران إلى روسيا، ومن روسيا إلى إيران".

الرئيس الإيراني وبوتن

وأضح أن "روسيا عرضت على إيران تعاونا دفاعيا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي".

وأردف كيربي أن الولايات المتحدة تنشر هذه المعلومات للجمهور "لفضح وتعطيل شراكة الدفاع الشاملة بين البلدين"، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستصدر نصيحة جديدة يوم الجمعة لمساعدة الشركات والحكومات على فهم أفضل لكيفية حصول إيران بشكل غير قانوني على المكونات اللازمة لبناء طائراتها بدون طيار، وكيف يمكنهم "وضع تدابير لضمان عدم مساهمتهم عن غير قصد في برنامج إيران للطائرات بدون طيار ".

عقوبات أمريكية على إيران وروسيا

وقال جون كيربي إن الولايات المتحدة "ستواصل فرض عقوبات على الإيرانيين والروس والدول الثالثة المشاركة في شراء المعدات".