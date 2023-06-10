«الصحة العالمية» 1٫6 تريليون دولار خسائر تدنى مستوى الصحة فى الدول الإفريقية

نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، جلستها العلمية الثانية بعنوان «تعزيز التعاون بين مصر وإفريقيا فى مجال جودة الرعاية الصحية» ضمن مشاركتها بختام مؤتمر صحة إفريقيا Africa Health Excon 2023.

تناولت الجلسة فرص وتحديات تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية بالمنشآت الإفريقية وسبل تعزيز التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى إفريقيا.

وخلال كلمتها، تناولت د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بناء قدرات الكفاءات من الكوادر الطبية فى مجال الجودة لتحسين الخدمات الصحية حيث ركزت على أهم الخصائص المطلوب توافرها فى إطار ذلك من: تدريب جيد، ومهارات اتصالية عالية، والعمل وفقاً لمعايير موثوق منها، وغير ذلك من المرتكزات التى يجب التركيز عليها فى البرامج التدريبية لهم على مستوى مصر وإفريقيا.

وأكد الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن دور الاعتماد بالمنشآت الصحية يتمثل فى التحسين الفعلى للخدمات الصحية المقدمة داخل المنشأة، لافتاً إلى أن اعتماد المنشآت هو إحدى أهم وسائل ضمان توفير جودة عالية للخدمة الصحية المقدمة، وتحسين مخرجات الخدمة الصحية والحد من المضاعفات، وتوفير الأمان للمريض.

وأوضح الدكتور السيد العقدة أن أهم ما يميز المنشآت المعتمدة هو اهتمامها بمردود الخدمة من خلال قياس مستوى رضا المتعاملين، كما يساهم الاعتماد فى الحد من أعداد الوفيات.

بينما أوضحت الدكتورة ميهى التحيوى، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مفهوم سلامة المرضى يقصد به وقاية المريض من أى ضرر يتعرض له أثناء عملية الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن متطلبات السلامة بالهيئة تشمل معايير سلامة المرضى العامة (11 معياراً)، معايير سلامة الدواء (5 معايير)، معايير سلامة الإجراءات الجراحية (4 معايير)، معايير السلامة البيئية (8 معايير).

ومن جانبها، أكدت د. أميرة حجازى، عضو بمكتب منظمة الصحة العالمية - مصر، أن أهداف التنمية المستدامة تحث البلدان على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأضافت أن العالم بحاجة إلى أنظمة صحية عالية الجودة، مشيرة إلى أن المستوى الرديء لخدمات الرعاية الصحية يؤدى إلى خسائر بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتراوح ما بين 1.4 و1.6 تريليون دولار أمريكى سنوياً.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة إيدا وايمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمستشفيات (IHF) ومدير البرامج التعليمية بمركز جنيف للاستدامة، أن الطريق إلى تحسين جودة الرعاية الصحية يحتاج إلى تطوير للبنية التحتية، والتدريب وبناء للقدرات، والوصول إلى تكنولوجيا متقدمة بأسعار معقولة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأمن وخصوصية البيانات، والمشاركة المجتمعية، والبحث والابتكار، والرصد والتقييم.

وأشارت إيدا وايمان، إلى أن نجاح أو فشل منظومة التطبيب عن بعد فى إفريقيا E-health يتوقف على مدى التحسن فى مجموعة من العوامل مثل: تحسن مستوى محو الأمية الصحية.