كلام فى الهوا

السبت 10/يونيو/2023 - 09:28 م 6/10/2023 9:28:24 PM

مما لا شك فيه أن الجوع من صُنع الإنسان.

الجوع هو القاتل الصامت الذى يحول الإنسان إلى شبح. ما أكثر الصور التى تبثها الشاشات لهؤلاء الأطفال الجوعى فى البلاد من حولنا، ولم ينظر أحد منا إلى تلك الصور الحية المنتشرة على الأرصفة فى بلدنا.

ويقول غاندى «إن بالعالم ما يكفى حاجة الإنسان إلا أن جشع الإنسان سبب هذا الجوع» هذا الجوع يفتك بسهولة بالأطفال قبل الكبار.

وللأسف يحصد أرواح البشرية كل يوم، رغم أنه بقليل من التنظيم نستطيع أن نمنع هذا الجشع المسبب للجوع، فكل فرد يحتاج إلى القمح والذرة والأرز بجانب الخضراوات والبقول والفاكهة واللحم والسمك والبيض واللبن.

فكل إنسان مطلوب له الحد الأدنى من تلك الأطعمة لكى يحيا، ولكنه الجشع الذى نعيش فيه ويعيش داخل كثير من التجار الذين يقتلون به الأطفال، فى الوقت الذى يوجد فيه ناس يعانون من السِمنة!

ويحصد الموت فى العالم كما تقول منظمة الأغذية والزراعة الدولية كل عام من الجوع من 15 إلى 20 مليون إنسان.

لم نقصد أحدًا!