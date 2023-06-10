جزار قضت عليه سيارته المحملة بالعُجول

لقي جزار حتفه في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، خلال التوجه لأحد مجازر إسنا لذبح عجول يملكها وطرحها فى الأسواق، وتوالت النيابة التحقيق.

تفاصيل مصرع جزار الأقصر

وتبين من التحقيقات ، أنه أثناء أنتظار المجني عليه فى طابور للسيارات لدخول المجزر، تعرض لحادث فى سيارته والتى عادت للخلف عليه خلال الإنتظار، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت بداية تفاصيل الواقعة ، بتلقى الدكتور مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إخطاراً من مجزر مدينة إسنا العمومى يفيد بإصابة أحد الجزارين ويدعى "محمد.م" فى حادث سيارة حيث عادت عليه السيارة بالخطأ والتى تحمل عجول كان يريد ذبحها بالمجزر، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع خمسيني أسفل عجلات القطار بالأقصر

وفي واقعة اخري ، لقى خمسيني حتفه ، أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت البداية تفاصيل الواقعة؛ بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بمصرع مواطن يدعى "محمود حسان" 52 سنة أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد، من أحد المعابر غير الشرعية أسفل كوبرى المطار بوسط مدينة الأقصر.

وانتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حبس المتهمين بأختطاف طالبة الاقصر

كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين باختطاف طالبة بالأقصر، وطلب فدية من أسرتها مقابل إطلاق سراحها 4 أيام علي ذمة التحقيقات احتياطيا

وكان مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بغياب كريمته طالبة عن مسكنهما أثناء قيامها باللهو أمامه وفى وقتٍ لاحق وردت عدة رسائل على هاتف نجله (مزارع - مقيم بذات الناحية) على تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف "مُحدد" تتضمن طلب دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح شقيقته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين – مقيمان بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترافا بإرتكابهما واقعة إختطاف المجنى عليها مُستخدمان فـى ذلك سيارة ربع نقل قيادة أحدهما "تم ضبطها" بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق صراحها، وبمناقشتهما عن مكان تواجد المتغيبة أفادوا بقيام أحدهما بإخفاء الطفلة بمنزل (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) مقابل تحصلها على جزء من مبلغ الفدية (أمكن ضبط الأخيرة وتحرير الطفلة المختطفة)، وبمواجهتها أيدت مضمون ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.