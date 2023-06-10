بحضور نبيلة مكرم.. نادي اليخت ينظم ندوة عن كيفية التعامل مع الأبناء

نادي اليخت

نظم مجلس إدارة نادي اليخت المصري واللجنة الثقافية برئاسة هايدى الشافعى بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ندوة بعنوان "كيف نكون آباء افضل وكيفية التعامل مع أبنائنا" .



وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا وعماد قبطان رئيس مجلس إدارة نادى اليخت المصرى،وأدار الندوة الدكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتربوي.



وشهدت الندوة حضور الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة الأسبق وقنصل عام الصين في الإسكندرية يانغ يي و سارة سرور عضو مجلس إدارة النادى والدكتور ايناس دياب، رئيس مركز الإبداع والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر مجلس القومي للمرأة في الإسكندرية واللواء طارق هيكل المدير التنفيذى للنادى ولفيف من أعضاء نادي اليخت .



وأكد المشاركون في الندوة علي أهمية ونشر الوعي بالصحة النفسية، وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج سابقاً، عن مصطلح التنمر وكيفية الحد من تلك الظاهرة حيث أكدت أن التنمر أحد أشكال الإيذاء الموجه نحو فرد أو مجموعة أشخاص.

وشددت «مكرم» على ضرورة الإهتمام بالصحة النفسية وإدراجها في برامج المؤسسات والمدارس، وتقديم الدعم والتوعية للأطفال وللمعلمين والأسر.

نبيلة مكرم في نادي اليخت



وقالت الدكتورة عبير مراد رئيس لجنة الإعلام بنادي اليخت أن الندوة تأتي في إطار اهتمام النادى واللجنة الثقافية بالوعي وهو الهدف الرئيسي من الفاعلية من خلال تعزيز وتنمية تلك الثقافة التى تربط الآباء بالأبناء والعكس.









