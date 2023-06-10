استضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى.. أمر من خادم الحرمين

أعلنت المملكة العربية السعودية، استضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وذلك حسبما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت.

استضافة 1000 حاج فلسطيني

وأمر استضافة حجاج الأسرى والجرحى الفلسطينيين، يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

يحظى الشعب الفلسطيني، باهتمام كبير من المملكة العربية السعودية، متمثله في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهو الأمر الذي استمرت عليه السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده على عنايتهما ودعمهما المتواصل تجاه أسر وذوي الشهداء والجرحى في دولة فلسطين، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودائمًا ما تكون المملكة السعودية دؤوبة على تقديم التسهيلات والتيسير للحجاج من مختلف بلاد العالم الإسلامي لأداء شعيرة الحج، وكان هذه المرة الحجاج الفلسطينين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتنفيذه والإشراف المباشر عليه".

وأكد أن الشعب الفلسطيني "يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود".

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واستمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين الذين يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، هي تأكيداً على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة التي يكنها خادم الحرمين الشريفين لإخوانه من الشعب الفلسطيني، واهتمامه البالغ بأسر الشهداء منهم، تقديراً لهم ولمكانتهم في نفسه.

وهذا الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين سيكون له أبلغ الأثر في نفوسهم، وتخفيفاً لجراحهم، ومواساةً لمعاناتهم لاسيما ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

وأعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة بالسعودية، عن توفير الكوادر البيطرية المتخصصة في منافذ العاصمة المقدسة بدءًا من 15 ذي القعدة الجاري، وحتى انتهاء موسم الحج.