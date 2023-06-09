التضامن تستعد لانطلاق أولى رحلات حج الجمعيات الأهلية

أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج للعام الهجري 1444، إذ يتعطش المسلمون كافة لزيارة بيت الله الحرام والوقوف على جبل عرفات، لذا تسعى الدولة المصرية جاهدة بكل مؤسساتها المعنية لتذليل كافة العقبات أمام حجاج بيت الله، ومن بين هذه المؤسسات وزارة التضامن الاجتماعي، المعنية بحج الجمعيات الأهلية.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات، لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مؤكدة أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

وفاز بحج الجمعيات الأهلية هذا العام 5250 ألف حاج، وتسلمت منهم وزارة التضامن الأوراق المطلوبة اللازمة لإصدار تأشيرات الحج وهي:-

أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024".

فيش جنائي مميكن موجه للحج وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

عدد 10 صور شخصية حديثة وصورة الرقم القومي واستخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

التنسيق مع شركة مصر للطيران لإصدار تذاكر سفر حجاج الجمعيات الأهلية

تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 3 سنوات تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم، ومن هم في سن التجنيد.

تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.