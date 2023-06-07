السعودية تدخل اختبار «حج بلا مخالف»

حج بلا مخالف.. شعار رفعته السلطات السعودية، وشددت وكررت تأكيدها على عدم السماح لحاملى تأشيرات الزيارة أو غيرها دون تأشيرة الحج الصريحة من دخول مطارات جدة والمدينة، وذلك فى إطار سلامة وأمن الحجاج، والمحافظة على الأعداد المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأكدت السلطات السعودية، أنه لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة، أو للمقيمين إقامة نظامية فيسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقاً للشروط والأنظمة المصرح بها.

وأشارت فى تعميم إلى أن من يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات لمخالفة أنظمة الحج.

وأوضحت سلطات المملكة أن تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية – عمل – شخصية- إلكترونية – سياحية -حكومية – مرور- تأشيرة خدمة الحجاج) غير مصرح لهم تأدية فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

ولوحت إلى أن من يتم ضبطهم ينقلون أو يؤون حجاجًا دون تصريح سيتعرضون لعقوبات منها غرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال والسجن لمدة (6) أشهر والترحيل والمنع من دخول المملكة إذا كان المخالف مقيمًا.

ونصحت السلطات السعودية، الزائرين والمعتمرين وحاملى تأشيرة خدمة حجاج، بمغادرة البلاد فور انتهاء مدة التأشيرة، وعدم محاولة أداء فريضة الحج، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية على أراضى المملكة، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من الزيارات المختلفة على الأراضى السعودية.

ومن ناحية أخرى طالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحى، بسرعة إنهاء إجراءات السكن والأضاحى استعدادا لبدء الرحلات.

وقالت الوزارة، فى خطاب لغرفة شركات السياحة، إنه على الشركات السياحية المنفذة للحج سرعة التواصل مع أصحاب المبانى التى تم التعاقد عليها فى المسار الإلكترونى، لحثهم على رفع طلبات كشف الجاهزية لسكن الحجاج واختيار الشركة المتعاقد معها حتى تتمكن شركات الطوافة من استكمال الإجراءات.

كما يجب على شركات السياحة سرعة الانتهاء من التعاقد لأداء نسك الهدى والأضاحى من الجهات الموثوقة النظامية (كمشروع المملكة للإفادة من الهدى والأضاحى – المسالخ الأهلية النظامية وتجار المواشى النظاميين) وتزويد وزارة الحج والعمرة بنسخ من العقود أو الاتفاقيات عبر المسار الإلكترونى «قائمة التعميم».

وكذا أكدت الوزارة على ضرورة قيام الشركات برفع مستوى العناية بالحجاج المصابين بالأمراض المزمنة والتأكيد على حصولهم والتزامهم بأخذ الأدوية الخاصة بهم والتأكيد على تقديم الرعاية الصحية الكافية لهؤلاء الحجاج، وإحالة الحالات التى تستدعى المتابعة والتقييم الطبى إلى المراكز ومستشفيات وزارة الصحة السعودية عند الحاجة دون تأخير وحال وجود نقص بالأدوية الخاصة بهم يمكن التواصل مع مسئولى البعثات الطبية بالشئون الصحية وفى حال وجود أى استفسار فى هذا الشأن يمكن لمشرفى الشركات السياحية التواصل هاتفيًا مع رقم وزارة الصحة السعودية.