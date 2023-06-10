دلالات زيارات الرئيس السيسي لأفريقيا| فيديو

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن دلالات زيارات الرئيس السيسي لأفريقيا، قائلًا: “إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأفريقية الأخيرة والتي شملت 3 دول وهى أنجولا وزامبيا وموزمبيق، لها أهمية كبيرة”.

السيسي في زامبيا:

وأكد المفكر الاستراتيجي أن زيارة الرئيس تأتي في إطار تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء، خصوصًا بعد العودة القوية لمصر للاتحاد الأفريقي ورئاسة الاتحاد وتجمع الكوميسا بعد أن كانت العلاقة مجمدة، إلا أن الرئيس السيسي مع توليه الحكم في البلاد نجح في عودة مصر للقارة السمراء.

دلالات زيارات الرئيس السيسي لأفريقيا:

أضاف سمير فرج أن عودة مصر لأفريقيا مهمة، مشيرًا إلى أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية على رأسها مياه نهر النيل، ولا بد من التعاون مع الدول الأفريقية، وأكدت الدول الثلاث أحقية مصر في نهر النيل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم قام بـ 28 زيارة رئاسية لأفريقيا.

وأوضح أن أفريقيا تنصف خارجيًا من أغنى المناطق وأفقر الشعوب، مبينًا أن الرئيس السيسي بحث خلال زيارته للدول الأفريقية تعزيز التعاون الاستثماري، والاستفادة من هذا التعاون، وفتح أسواق مصرية جديدة داخل القارة السمراء، على غرار دولتي الصين وروسيا، مشيرًا إلى أن أفريقيا تنعم بالثروات الكبيرة، وبحث التعاون الثنائي لمواجهة الإرهاب في أفريقيا، كذلك الحديث عن ضرورة إنهاء الأزمة السودانية.

وأوضح أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر تستضيف 9 ملايين ضيف وليس كما يقال عنهم لاجئ، مبينًا أن الرئيس أعلن مصر استقبلت 200 ألف مواطن سوداني منذ بداية الأزمة السودانية.

دلالات زيارات الرئيس السيسي لأفريقيا:

وأشار إلى أهمية التواجد المصري في أفريقيا الفترات المقبلة، خصوصًا أنها مُرشحة للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن ولا بد من التواجد الكبير والتعاون وإثبات أحقيتها بهذا المقعد، إذ ينافس مصر على المقعد من قارة أفريقيا دول نيجيريا وجنوب أفريقيا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.