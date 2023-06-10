ارتفاع حجاج الجمعيات الأهلية لـ5.5 ألف حاج والطيران تخدم ضيوف الرحمن

شهد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، احتفالية حجاج بيت الله الحرام بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، لاحتفالية الشركة الوطنية مصر للطيران بتوديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/2023 م من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

كلمة الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني:

في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال قدم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم، مبينًا أن الله (تبارك وتعالى) دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئًا لهم، متمنيًا لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، كما طالبهم بالدعاء لمصر، كما أكد سيادته حرص وزارة الطيران المدني على تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن، المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، مشيرًا بأن جميع العاملين في قطاع الطيران المدني على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج.

قائلًا: "الجميع يعمل على قدم وساق وبكل فخر ومسئولية لخدمة ومراعاة ضيوف الرحمن في رحلات الذهاب والعودة خصوصًا كبار السن وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل تجربة سفرة آمنة مدعمة بخدمات متنوعة وشاملة خلال رحلتهم المباركة"، هذا وقد أشاد الوزير بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن موجهًا الشكر لجميع وزارات الدولة المصرية من وزارة الأوقاف والداخلية والتضامن الاجتماعى والسياحة والصحة والمالية وغيرها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج وكل الجهات العاملة بالمطارات على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات من أجل خروج موسم حج هذا العام بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة الحجاج المصريين ويضمن سلامتهم وراحتهم.

ومن ناحيه أخرى، توجهت الدكتورة نيفين القباج بالشكر والتقدير للسيد وزير الطيران المدني ووزير الداخلية ووزير الصحة والسكان علي الدعم المستمر وانجاح موسم حج هذا العام، إذ يصل إجمالي الحجاج إلى ٤٥ ألف حاج بزيادة عن أعداد السنة الماضية وكان نصيب وزارة التضامن ٥٥٠٠ حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات، وأضافت القباج أنه تم سفر وفد من الوزارة لتنظيم وخدمة الحاج طول فترة الحج حتى رجوعهم بالسلامة إلى أرض الوطن.



وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تخصيص ٥ جوائز للحجاج المسافرين قيمة الجائزة الواحدة ١٠ آلاف لكل حاج وهم:

الحاجة رقية عبده رسلان والحاج محمد محمد الصباغ والحاجة منى صلاح الدين حسين والحاج عبدالوهاب أبو الحميد علي والحاجة ابتسام محمد النوس.

تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام:

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمى، بتقديم وتوفير الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضي المقدسة، اتخدت الشركة الوطنية مصر للطيران الاستعدادات والتجهيزات اللازمة كافة لاستقبال موسم الحج هذا العام والذي يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء مرحلة الذهاب فى 22 يونيه الجاري، على أن تبدأ مرحلة عودة السادة الحجاج اعتبارًا من 2 يوليو وحتى 13 يوليو 2023.

كما تقدم زكريا بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتي سهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلى رأسهم السلطات السعودية التي أبدت تعاونًا وترحيبًا كبيرًا بحجاج مصرللطيران وحرصت على توفير مختلف الخدمات وتذليل العقبات لهم بما يسهم في تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

كما أكد زكريا أن الشركة سخرت إمكاناتها كافة من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير التسهيلات اللازمة كافة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، كما حرصت مصر للطيران على الاستعانة بالطرازات العريضة في موسم الحج لتخفيف الازدحام في مرحلتي السفروالعودة والتي أثبت نجاحها لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب.

هذا وقد تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون في شرف استقبال الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار الساعة وكذلك في مرحلة العودة لتذليل العقبات كافة وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر مرورًا بالخدمات المقدمة في صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و5000 حاج من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي على متن 24 رحلة جوية و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين على متن 10 رحلات جوية، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة.



وفي نهاية الحفل، قام وزير الطيران المدني ووزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم قسيمة سفر مجانية لأكبر الحجاج سنا، وهو الحاج أحمد علي علي نصر ويبلغ من العمر 94 عامًا من حجاج قرعة الدقهلية، وخلال السحب العلني تم تقديم قسيمة أخرى برد 50% من قيمة تذكرة السفر للحج أبو المعاطي المتولي حسن، وعدد 2 قسيمة وزن إضافي مجاني تم تقديمهم هدية من مصر للطيران إلى الفائزين للسادة الحجاج، كما تم تقديم هدايا من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة من خلال السحب العلني لعدد 6 حجاج وهم:

الحاجة زينب محمد محمود مصطفى

والحاجة اعتماد محمد عبده بسيوني

والحاجة سميحه إبراهيم مصطفى

والحاج سلام سلميان حميدة

والحاجة ليلى لطفي شحاتة والحاجة سيدة حسان عبدالباقي.

حضر الحفل السيد اللواء علاء الأحمدي، رئيس الجهاز التنفيذى لحجاج جمهورية مصر العربية، والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار محمد موسى، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والداخلية والأوقاف ومصر للطيران.



أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام

أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام