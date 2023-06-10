ميدو يكشف الأقرب عن هوية الفريق الفائز بطولة دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن هوية الفائز لمباراة مانشستر سيتي و إنتر ميلان مساء اليوم السبت على ستاد أتاتورك باسطتنول بتركيا ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" كاشفًا على الأقرب الفائز بطولة دوري أبطال أوروبا قائلا :" توقعاتي لمباراتي ال weekend فوز الانتر بأبطال أوروبا وفوز #الاهلي يأبطال أفريقيا #توقعات_ميدو.

تقام مساء اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال اوروبا، والتي قد تحسم انتقال 4 لاعبين للدوري السعودي بعد نهاية المباراة.

ويشهد ملعب ستاد اتاتورك الاولمبي في تركيا مواجهة قوية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بنهائي دوري أبطال اوروبا، على خطف ذات الأذنين في معركة تستعيد ذكريات نهائي 2005 والذي كان على نفس الملعب.

4 نجوم يقترب من الدوري السعودي بعد نهائي الأبطال

وضعت أندية الهلال والنصر اللاعب الألماني الكاي جوندوجان نجم وسط فريق مانشستر سيتي ضمن اهتماماتها، لتعزيز ودعم متوسط الميدان قبل الموسم المقبل والبطولة العربية، وقبل مونديال الأندية بالنسبة لأزرق الرياض.

بينما يهتم الهلال بضم اللاعب روميلو لوكاكو مهاجم الانتر والمعار من تشيلسي الانجليزي، وذلك بعد رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عن الجانب الهجومي للأزرق مع كل من صالح الشهري وعبدالله الحمدان القريبين من نادي الرياض.

بينما شهدت الأيام الأخيرة وجود علاقة ارتباط قوية بين نادي الأهلي والذي يهتم بتقديم عرض للاعب الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، و الذي يسعى للتتويج اليوم دوري أبطال اوروبا للمشاركة في مونديال الأندية.

و يقترب صاحب الـ 32 عام من ترك صفوف مانشستر سيتي بالرغم من كونه من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، لكن يرغب جوارديولا في دعم الفريق بصفقات اصغر سنًا.

الاتحاد يراقب مدافع انتر ميلان بنهائي دوري أبطال اوروبا

و يضع نادي الاتحاد السعودي عينه على اللاعب ستيفان دي فري مدافع فريق انتر ميلان الإيطالي، حيث يريد العميد التعاقد مع لاعب جديد بديلًا لأحمد حجازي الذي تعرض للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي.