15 قناة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

حصلت مجموعة كبيرة من القنوات حول العالم على حقوق نقل مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد اتاتورك الاولمبي بمدينة اسطنبول، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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تمكن مانشستر سيتي من خطف بطاقة العبور من دور نصف النهائي بعدما فاز على ريال مدريد ليتواجد في النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بينما على الجانب الأخر تأهل النيراتزوري بعدما فاز على نادي ميلان.

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

تنقل مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان من خلال 15 قناة مباشرة في العالم والوطن العربي، ومنها قنوات بي إن سبورت مباشرة في الوطن العربي وذلك من خلال قنوات beIN Sports HD 1 Premium وقناة beIN Sports HD 2 Premium وقناة beIN Sports HD 1 English بتعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس.

تردد قناة بي إن سبورتس بريمم على القمر الصناعي نايل سات هو 11013، معدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، بمعامل تصحيح الخطأ 2\3.

وعن باقي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان فتنقل المباراة من خلال قنوات ZDF HD الألمانية، وقناة RTS 1 Serbia الصربية، وقنوات BT Sport 1 HD وقناة Sky Sport Uno Italia الإيطالية.

كما حصلت قنوات Max Sport 3 HD ، وقناة Canal + France الفرنسية وقناة MATCH! Premier HD وقناة ServusTV HD وقناة Match Football 1 وقناة BTV Action، على نقل النهائي المنتظر.

وتنقل مباراة السيتيزنس ضد النيراتزوري عبر قناة TV4 Sweden السويدية وقناة Tring Sport 1 HD.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش، وفي خط الدفاع روبن دياز ومانويل أكانجي وناثان آكي وكايل ووكر، وفي خط الوسط كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان ورودري، وفي خط الوسط الهجومي رياض محرز وجاك جريليش، وفي خط الهجوم إيرلينج هالاند.

بينما على الجانب الأخر يتوقع أن يبدأ انتر ميلان المباراة بتشكل مكون من

في حراسة المرمى: أندريه أونانا، وفي خط الدفاع دارميان وأتشيربي وباستوني، وخط الوسط دومفريس وباريلا وتشالهان أوغلو ومارسيلو بروزوفيتش ودي ماركو، وفي الهجوم إيدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.