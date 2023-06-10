حادث تصادم يودي بحياة شخص في الدقهلية

توفى شخص فيما أصيب 2 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق السريع بشربين، بمحافظة الدقهلية.

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مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية على الطريق السريع أمام مستشفى الكبد بقرية كفر الدبوسي، ووجود متوفى ومصابين.

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على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين وفاة شخص يدعى ربيع أحمد صالح 60 سنة، مقيم بعزبة موسى شكري، وإصابة مجدي أحمد صالح 50 سنة، بكسر باليد اليمني والساق اليمنى، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم 34 سنة، وتم نقل جثمان المتوفي للمشرحة، والمصابين للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.