خدمات تقدمها القنصلية العامة في لندن لـ 250 ألف مصري

قال السفير محمد أبو الخير، قنصل عام مصر في لندن، إن القنصلية حريصة على تقديم كافة الخدمات للمصريين بالخارج، حيث قامت يومي 27 - 28 مايو بمهة قنصلية في مدينة مانشستر، بمقر الكنسية القبطية، أنهت خلالها 230 معاملة، وقدمت كل التسهيلات أمام المواطنين للتيسير عليهم، لإتمام المعاملات القنصلية بقدرة تنظيمية عالية، ولتفادي حدوث أي تكدس، وتم التعامل مع كافة حالات المصريين الراغبين في اتمام معاملاتهم القنصلية.

الأوراق الثبوتية تستغرق وقتًا أقل من المعتاد في لندن

وأكد قنصل عام مصر في لندن، أنه برغم الضغط الكبير على القنصلية العامة في لندن، حيث إنها تخدم نحو 250 ألف مصري، وتستقبل عشرات الرسائل الإلكترونية يوميا، ولكن فريق العمل يحرص على الرد على استفسارات المواطنين، على مدار الساعة، موضحا أن أوراق الثبوتية تستغرق وقتًا أقل من المعتاد، مع الحرص على تسريع الإجراءات لخدمة المواطنين.

إقبال كبير على قضاء إجازة الصيف في مصر من قبل البريطانيين

كما نوه أبو الخير أن هناك إقبالأً كبيرًا على قضاء إجازة الصيف في مصر من قبل البريطانيين، وفي هذا السياق، علّقت السفيرة سها جندي قائلة إن شركة مصر للطيران ستعاود عملها بعد فترة توقف في مدينة مانسشتر، وبالفعل تم إطلاق 5 رحلات طيران من مانشستر إلى مصر وجاري التنسيق لأن تكون دائما كاملة العدد، فيما قد ثمنت الجالية المصرية الرحلات المتجهة من أيرلندا إلى مصر فهي دائمة كاملة العدد.

وطالب الجانب الاسكتلندي بأن تمر باسكتلندا إحدى الرحلات المتجهة من لندن إلى القاهرة، حتى تتمكن الجاليات المصرية والعربية والإفريقية في اسكتلندا من السفر إلى مصر، وهذا في حالة عدم توافر خط طيران مباشر من اسكتلندا إلى مصر.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع 45 مصريا من رموز الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد ثروت سليم، سفير مصر في أيرلندا، السفير محمد أبو الخير قنصل عام مصر في لندن.

وحرصت السفيرة سها جندي في بداية اللقاء على التأكيد على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج ومن بينها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم، مثمنة الجهود التي يقوم بها أعضاء الجالية، خاصة تنظيم الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمعات المتواجدين فيها، والتي ساهمت بشكل واضح في توطيد العلاقة بين مواطنينا ودولتهم.