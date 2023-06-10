مسؤول أمريكي كبير يشمت في التهام سمكة قرش سائح روسي بالغردقة

سيل من الانتقادات، مستمر بالهطول على الأميركي Paul Massaro الشاغل منصب "كبير المستشارين السياسيين باللجنة الأميركية للأمن والتعاون في أوروبا" لنشره صورة غريبة بتويتر، يسخر فيها ويشمت من التهام سمكة قرش لسائح روسي كان يقضي عطلة في مدينة الغردقة المطلة بمصر على البحر الأحمر، وفق العربية نت.

وكتب ماسارو تغريدة مما قال ودل، قال فيها: "أفضل شيء رأيته اليوم" فوق الصورة".

تويتريون بالعشرات نصحوه بأن يلغي تغريدته ويعتذر، وفقا لما ذكر Life.ru الاخباري الروسي، لكن ماسارو رفض، وأبقى على التغريدة طوال اليوم الجمعة، من دون أن يعير اهتماما لما انتقدوه به.

واختار الموقع الاخباري الروسي 4 تغريدات، قال أحدهم في واحدة منها إن مسارو "متعطش لإراقة الدماء" فيما اعتبر آخر أنه تجاوز كل ما هو مسموح، ووصف ثالث نشره للصورة بفعل حقير، كما سأله رابع: هل تضحك حقا على انسان أكلته سمكة قرش حيًا، بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه؟.



