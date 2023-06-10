تواصل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة من ضبط 81750 مخالفة مرورية متنوعة .

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (81750) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(12664) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(278) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

(20) مخالفة موقف عشوائى.

(18) مخالفةشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وعلى جانب آخر، أصيب 5 اشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب سائق فى حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بعزبة ربيع أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق وتم نقلهم الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب في الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى ودراجة نارية واسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقله لمستشفي لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة من أجل التأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

وتشن الإدارة العامة للمرور حملات مُكبرة هدفها ضبط المُخالفات المُختلفة.