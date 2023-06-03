حادث مروري يودي بحياة شخص في التجمع الخامس

توفى شخص، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس في عمود إنارة، وتم نقل جثمان المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





تلقت غرفة عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث مرورى في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس اثر اصطدام السيارة بعمود انارة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.



تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود انارة، ما أسفر عن وفاة شخص ونقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

من ناحية أخرى، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الدقي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرتهم ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

في سياق متصل فقد تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز باريس محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في مزرعة نخيل بقرى درب الأربعين جنوب مركز باريس، دون إصابات بشرية، حيث تم الدفع بوحدات الإطفاء لموقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية والإطفاء، يفيد بنشوب حريق بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، وتبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة فدان بالقرية الثانية بدرب الأربعين وتسبب الحريق في تفحم 70 شجرة نخيل ، دون خسائر بشرية، ودفعت الوحدة المحلية بسيارات المياه النقالى لدعم جهود سيارات الإطفاء، وجرى إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب 11 شخصا إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أعلى محور 26 يوليو تقاطع الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر وتم نقل 11 شخصا من المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في محور 26 يوليو، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين أسفر الحادث إصابة 11 شخصا وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.