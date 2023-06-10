مفاجأت كولر للوداد المغربي.. وسيناريوهات تتويج الأهلي باللقب الـ 11

تترقب جماهير النادى الأهلي في الوطن العربي، انطلاق صافرة المباراة النهائية التى تجمع المارد الأحمر بنظيره الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022 ـ 2023.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بثنائية في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بستاد القاهرة الدولي.

وتعقد جماهير القلعة الحمراء أمالًا كبيرة على السويسري مارسيل كولر و لاعبيه للتتويج باللقب الحادي عشر وحصد البطولة خارج الديار.

ويأمل مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي في تحقيق الفوز على الوداد المغربي بكازابلانكا عقب الانتصار فى القاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

مفاجأت كولر أمام الوداد المغربي

وخاض النادى الأهلي المران الاخير له في المغرب، قبل خوض أخر 90 دقيقة لتحديد المتوج بلقب الأميرة السمراء بموسمها الحالى.

ويجري كولر عدة تغييرات تكتيكية وفنية مع اللاعبين واضافة مهام جديدة داخل المستطيل الأخضر مما يستوجب الخروج بالمباراة الى بر الأمان وحصد اللقب.

سيناروهات تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

السيناريو الأول: تحقيق الأهلي الفوز بأى نتيجة على الوداد المغربي.

السيناريو الثاني: تحقيق الاهلى نتيجة التعادل أمام الوداد المغربي بأى نتيجة.

السيناريو الثالث: تلقي الأهلي الخسارة بفارق هدف واحد،أو هدفين مثال 3 ـ 2 ،أو 4 ـ 3 لتوج المارد الاحمر بالبطولة.

السيناريو الرابع: السيناريو الرابع: خسارة الأهلي من الوداد بفارق هدف وحيد مع تسجيل الأهلي هدفان أو أكثر أي الخسارة 3-2 أو 4-3 وهكذا.. يعنى تتويج الأهلي.

ويسعي المارد الأحمر للثأر من الوداد المغربي بعد خطف اللقب الأخير منه بالنسخة الماضية ونسخة 2017، والتتويج باللقب الـ11 للأميرة السمراء، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والوداد المغربي

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.