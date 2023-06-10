دوري أبطال إفريقيا| الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد يعقد اليوم

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد يعقد في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، في المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقناة الناقلة

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

غيابات الوداد المغربي أمام الأهلي في النهائي

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي

يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري والطاقم الإداري للنادي، ومندوبي نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الامور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.