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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بمشاركة 300 لاعب ولاعبة

انطلاق اختبارات الأحزمة والترقي في الكاراتيه بأندية سيتي كلوب

أندية سيتي كلوب
أندية سيتي كلوب

أقيمت اختبارات الأحزمة والترقي للمستويات الأعلي في لعبة الكاراتيه بمجموعة اندية سيتي كلوب بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من فروع بنها وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ والشروق والعبور ،بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس ادارة سيتى كلوب، والكابتن أشرف الفار رئيس قطاع النشاط الرياضى، والدكتور مهند مجدى المشرف على قطاع الكاراتيه بأندية سيتي كلوب .

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يأتي ذلك ستكمالا لخطة مجموعة أندية سيتي كلوب و التي ترتكز على الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية بهدف اكتشاف المواهب و رعايتها .

و قدم العديد من اللاعبين واللاعبات مستويات راقية تبشر بظهور أبطال عالميين فى لعبة الكاراتيه على مستوى المحافظات،كما ظهر أكثر من لاعب ولاعبة بشكل مميز وأداء قوي.

و من جانبه، وجه الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، كلمة شكر لمدربي الكاراتيه بأندية سيتي كلوب وللاعبين واللاعبات وأولياء امورهم على المجهود المبذول للوصول باللاعبين إلي هذا المستوى اللائق المتميز.

أيمن صلاح: نجاح أندية سيتي كلوب في اكتشاف مواهب حقيقية 

و قال الكابتن أيمن صلاح، أن ما شهده اليوم من مستوى متميز لمعظم اللاعبين و اللاعبات يدعو للتفاؤل، و يؤكد نجاح أندية سيتي كلوب في التنقيب و البحث عن مواهب حقيقية ومبهرة في لعبة الكاراتيه في مختلف الأعمار السنية لتكون نواة لأبطال عالميين فى اللعبة ومستقبل الكاراتيه للمنتخبات الوطنية .

وسبق وتوج لاعبو أكاديمية سيتي كلوب فى الكاراتيه مرحلة 6 سنوات، بـ5 ميداليات في بطولة الجمهورية التنشيطية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، وهم: محمد مهاب السلكاوي (مركز تالت جمهورية)، حمزة محمد عادل حماد (مركز تاني جمهورية) وحبيبة ايهاب عبدالمنعم( مركز تالت جمهورية)، وإياد رامي صلاح الدين (مركز تالت جمهورية)، عبدالرحمن وليد السيسي (مركز تالت جمهورية).

وبدأت مجموعة أندية سيتي كلوب، جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

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