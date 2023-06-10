تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكب واقعة سرقة حقيبة بالإكراه من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (بائع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - جواز سفر أجنبى - سلاح أبيض).

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقةالحقيبة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بمحافظة الجيزة) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك قام بتهديدة بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات تعرض سيدة للتحرش في الأزبكية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصيةعبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للتحرش من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) لقيامه بالتحرش بـ(إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) حال سيرهما بمحل البلاغ.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ببراءة مهندس كمبيوتر من تهمة حيازة مخدر الهيروين.

حضر المتهم إلى المحكمة وتم إيداعه قفص الإتهام، حيث دفع محاميه نبيل إسحاق أمام رئيس المحكمة ببطلان التحريات، وعدم معقولية حدوث الواقعة وببطلان الإذن والتفتيش.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الساحل، معلومات تفيد بقيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة المعلومات، تم عمل كمين للمتهم وضبط بحوزته مخدر الهيروين، وألقى القبض عليه وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.