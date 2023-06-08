الداخلية تضبط تجار مخدرات خلال حملات أمنية بالمحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على 8 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 32,90 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة.

وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .. وبحوزتهما عدد 10000 قرص لعقار التامول المخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "شابو" - مبلغ مالى –هاتف محمول.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

كما تمكن ضباط مديرية أمن بورسعيد من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض.مديرية أمن الغربية▪ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض.مديرية أمن المنيا▪ ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنيا وبحوزته كمية من مخدر الهيروين –مبلغ مالى.

كما ألقى القبض على شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض.

كما نجحت الجهود من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة جرجا وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس "شابو"– مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض.

كما ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.



وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.