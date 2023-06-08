مياه أسيوط: تحديد موعد المقابلة الشخصية بــ4 وظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن موعد اجراء المقابلات الشخصية والتقييم للذين انطبقت عليهم الشروط فى وظائف (مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة ـ مراقب أمن ) بالمسابقة رقم (4) لسنة 2021 م والذين اجتازوا الاختبار التحريري وقد سبق الإعلان عن أسمائهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة.

وقال المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للإرتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق

وأكد رئيس الشركة، أن الكشوف الآتية تشمل أسماء ومواعيد المقابلات الشخصيه والتقييم لجميع من اجتاز الاختبارات التحريريه بالاضافه الى الساده اللذين تم قبول تظلماتهم بوظيفه مراقب امن .

وسوف يتم اجراء المقابلة الشخصية يوم الأحد والإثنين والثلاثاء (18 : 20) يونيو الجاري بقاعة الدكتور عبدالحميد عقدة بالمبنى الإدارى بكلية التجارة جامعة أسيوط ؛ وذلك طبقاً للمواعيد المعلنه بالكشوف المرفقه قرين كل اسم مع مراعاة ضرورة احضار أصل البطاقة الشخصية للمتقدمين للمقابلة الشخصية ولن يتم تحديد موعد اخر لاختبار المتخلفين عن حضور المقابله الشخصية والتقييم عقب إنتهاء اعمال.