بالأسماء.. وفاة سيدة وإصابة 5 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

شهد طريق رأس غارب - الغردقة اليوم السبت حادث انقلاب سيارة ملاكى تقل 6 أشخاص .

ولقيت سيدة وفاتها وأصيب 5 أشخاص آخرين إثر انقلاب السيارة التى كانت تقلهم بطريق رأس غارب - الغردقة .

و تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى ونقل الجثة لمشرحة المستشفى .

وتم تحرير محضرا بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث .

وكان قد ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة وفور ورود البلاغ تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق لمكان الحادث وتبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 38 سنة.

كما تبين إصابة وليد يحيي، 35 سنة كسر بالترقوة وكدمات متفرقة وداليدا وليد 6 سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وندى أحمد سليمان 27 سنة كدمات بالرئتين وجروح متفرقة و رقية تامر عبد الفتاح 11 سنة مصابة بكدمات بالظهر وأروى تامر عبد الفتاح 14 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.