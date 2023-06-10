الزراعة تزف بشرى سارة بشأن تراجع أسعار الأعلاف (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ بيع اللحوم بـ 400 جنيه في بعض محال الجزارة يرجع إلى أن بعض الناس يضعون تكاليف التسويق والدعاية وبعض المواصفات الخاصة كما أن أماكن العرض تختلف.

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نعمل على زيادة المعروض من خلال منافذ الوزارة

وأضاف "القرش"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نعمل على زيادة المعروض من خلال منافذ الوزارة بحيث يكون هناك بديل، فلو أن أسعار بعض المحال غالية سيكون البديل متاحا من خلال منافذ وزارة الزراعة ومنافذ الدولة، وعندما يزيد هذا العدد سيضطر من يخصص زيادة غير مبررة أن يقلل السعر إلى سعر معادل يرضي المستهلك".

حصل انخفاض كبير جدًا في مشكلة الأعلاف

وتابع معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: "حصل انخفاض كبير جدا في مشكلة الأعلاف، فقد جرى الإفراج عن شحنات وخامات الأعلاف في الفترة من أكتوبر حتى بداية يونيو بـ5.5 ملايين طن وهو ما كلف الدولة المصرية مبالغ كبيرة جدا بلغت 2.5 ملايين دولار، وهو ما انعكس على أسعار الأعلاف وحصل انخفاض كبير في أسعارها".

وكان وزير الزراعة السيد القصير، أكد أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، مضيفًا أنه خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 تم الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار.

وقال القصير إن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 39 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 1.5 مليون دولار.

إجمالي الإفراجات:

ويكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 1 يونيو2023) 5.4 مليون طن منهم 4 ملايين طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وكانت الزراعة أفرجت عن مستلزمات أعلاف خلال الأسبوع الماضي عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولارًا.

وشمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 10 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 25 مايو 2023) 5.2 مليون طن منهم 3.9 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار.



