أسعار الأعلاف اليوم الاثنين في الأسواق المصرية

اسعار الاعلاف.. استقرار أسعار الأعلاف، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، عقب حالة الانحدار الملحوظ على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، التي تصل إلى 1500 جنيه، حيث تراجع الطن لمستويات الـ25 ألف في مختلف الأنواع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" صباح اليوم الثلاثاء القيمة السعرية لمختلف السلع التي يهتم بها المواطن، وحرصًا منها على الوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية لمختلف السلع، لاسيما أسعار الأعلاف، والتي نحن بصددها الآن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس والتي جاءت على النحو الآتي:

وهبط سعر طن العلف، بسبب تراجع سعر الذرة الصفراء في الأسواق، وذلك عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة، فضلًا عن طرح هيئة السلع التموينية، الذرة في البورصة السلعية، ما دفع سعر طن العلف نحو سلسلة الهبوط المستمر.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس-كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتين المستورد- الجلوتوفيد المحلي».

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الاعلاف

الجلوتين المحلي

خيم الثبات على سعر الجلوتين المحلي، ليبلغ 48,000 جنيه للطن.

الجلوتين المستورد

لم تتغير مستويات طن الجلوتين المستورد اليوم، إذ استقر عند 49,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 18.000 جنيه للطن.

الدي دي جي

لم تتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 24,000 جنيه.

كسب العباد 36%

حافظت أسعار كسب العباد علي نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 24,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

تشهد أسعار الأعلاف حالة من الاستقرار المتواصل لنحو يومين متتاليين بالأسواق، إذ سجل سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 25.700 جنيه.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 25.600 جنيه للطن، واستقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 25.500 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 25.000 جنيه للطن.

ويذكر أن ارتفعت أسعار الأعلاف منذ عام من الأن تقريبًا، ويرجع هذا إلى إندلاع الحروب في المنطقة، لاسيما الحرب الروسية الاوكرانية ووتوتر الاوضاع في المنطقة مما ادى إلى قلة التصدير وارتفاع سعر الدولار، الذي تسبب في ارتفاع جميع السلع ومنها اللحوم والدواجن والذهب والفضة والاسماك، لاسيما الأعلاف بمختلف أنواعة.